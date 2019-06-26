В Петербург приехала pre-fall коллекция Versace — со свитерами в булавках и «голыми» платьями как у Элизабет Херли и Джей Ло

Теперь в ДЛТ продаются вещи из новой pre-fall коллекции Versace — первой после объявления о выкупе акций итальянского бренда американским конгломератом Michael Kors (он же Capri Holdings Limited). Ее показ символично прошел на Нью-Йоркской фондовой бирже, но традиционно был посвящен архивам марки: модели ходили вокруг гигантской золотой булавки, уменьшенная копия которой «скрепляла» эпатажное платье Элизабет Херли в 1994 году, а теперь дублируется на «рифленых» свитерах, кашемировых кардиганах и джемперах кислотных оттенков.

Более скромная и носибельная версия платья актрисы вошла в pre-fall-коллекцию Versace, как и копия декольтированного наряда Дженнифер Лопес с премии Grammy в 2000-м. Именно его можно надеть на концерт певицы (а с недавних пор еще и общепризнанной иконы стиля) в петербургском СКК, а после переодеться в плиссированную юбку, топ с позолоченными вензелями и кроссовки Chain Reaction от Versace.