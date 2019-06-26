MY812 выпустили первую коллекцию свадебных образов
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», основательница бренда MY812 Альбина Зуева выпустила первую коллекцию свадебных образов. Никаких платьев-пирожных и нарядов в греческом стиле: дизайнер по традиции рассматривает женскую красоту через призму минималистичных комбинаций из итальянского шелка, жакетов из фактурного хлопка и рубашек свободного кроя, напоминающих костюмы к фильмам Клода Лелуша и Франсуа Трюффо. Главный принцип вещей из wedding-капсулы — все они легко сочетаются между собой: рубашку можно надеть вместе с брюками или повязать сверху платья, а жакет миксовать с плиссированной юбкой или шортами длиной ниже колен.
Рекламную кампанию новой коллекции MY812 по традиции сняли за границей: после Марракеша, Довиля и Тель-Авива бренд вернулся в место своей первой промо-съемки — Париж. Сейчас вещи можно купить в студии петербургского бренда в пространстве «Пальма», а также заказать на сайте my812.ru по ценам от 14 000 (за хлопковую рубашку) до 48 000 (за бархатный халат) рублей.
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