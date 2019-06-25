Новая коллекция House of Leo: форменки, пальто-халаты и коллаборация с фотографом Валерием Кацубой

Дизайнер Леонид Алексеев , который этой весной перезапустил собственный бренд и теперь делает мужскую одежду под лейблом House of Leo, показал вторую коллекцию — весна-лето 2020. В нее вошли куртки в милитари-стилистике, шорты длиной ниже колен, футболки из коллаборации с фотографом Валерием Кацубой , пальто, похожие на домашние халаты, и джемперы, напоминающие форменки ВМФ, — все вещи были представлены в шоу-руме Dear Progress во время Недели мужской моды в Париже.

«Первая коллекция была о папином шкафе, — рассказывал Леонид Алексеев в интервью «Собака.ru» — Когда ты еще ребенок, одежда родителей кажется тебе пугающе большой и необычной, а когда вырастаешь, начинаешь носить ее сам. Она пропитана воспоминаниями о юношеской красоте, советских дискотеках, далеких путешествиях. Так как мой папа всю жизнь занимался яхтенным спортом, часть коллекции посвящена морской униформе, а сет-дизайн показа был сделан в виде летящих парусов. Думаю, что эта история будет повторяться в каждом релизе».