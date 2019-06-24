Новая мужская коллекция Celine: образы Сержа Генсбура, Дэвида Боуи и других звезд 70-80-х годов

Кожаные бомберы, узкие брюки и леопардовые пальто — вещи, которые кочуют из женской коллекции Эди Слимана в мужскую. В новом сезоне, судя по прошедшему в Париже показу Celine, к ним добавятся полосатые комбинезоны, барочные кейпы, «выбеленные» брюки и блестящие костюмы-тройки, будто бы со вчерашних «Алых Парусов». Стайлинг бутоньерками из искусственных цветов это подтверждает!

В некоторых образах — тотал-луках из денима, расстегнутых на груди рубашках, тонких шарфах и полосатых пиджаках — узнавался стиль Сержа Генсбура, французского композитора, сценариста, актера и режиссера. С 1969 по 1980 годы Серж Генсбур и Джейн Биркин считались самой модной парой Франции, заложившей принципы дабл-дрессинга, которыми мы пользуемся до сих пор. Также в мудборде Эди Слимана были фотографии Дэвида Боуи в широких брюках с подтяжками, пиджаках с золотыми пуговицами и расслабленных рубашках, которые также можно найти в новой коллекции Celine.