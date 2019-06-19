«Все состоит из магии и кирпичей»: Arny Praht выпустили сумки с цитатами студентов центра «Антон тут рядом»

Бренд из Петербурга Arny Praht выпустил поясные сумки с цитатами студентов центра «Антон тут рядом». Это первый в России центр комплексной поддержки людей с аутизмом, который помогает им реализовать личностный, коммуникативный и творческий потенциал. На аксессуары из совместной коллекции нанесены высказывания студентов, которые команда проекта записывала и собирала в течение нескольких лет: «Так хочу работать, что не хочу», «Все состоит из магии и кирпичей», «Я хочу приватизировать свою жизнь», «Не могу уже другого любить — тебя начала» и «Желаю вам до четверга забыть все плохое».

«Нам в Arny Praht это показалось очень глубоким и трогательным: потому что каждый человек уникален и мудр. Мы решили объединить усилия и выпустить лимитированную коллекцию поясных сумок с этими тонкими и мудрыми фразами, чтобы как можно больше людей узнало о работе Центра „Антон тут рядом“» — рассказывает совладелица бренда Анна Прахт.

Сумки уже поступили в продажу в магазинах Arny Praht и на сайте марки по цене в 2490 рублей. Деньги, полученные в результате продаж этой коллекции, пойдут на поддержку программ центра «Антон тут рядом».