Проект с винтажной одеждой Kissa Market открыл магазин на Удельном рынке (да-да!)

создательница паблика «Богоматерь цветов» и идеолог Kissa Market

«Давно следим за развитием Удельного рынка и отметили, что в последние пару лет там появилось очень много прекрасных антикварных лавочек и магазинчиков селективного советского винтажа, напоминающих легендарные барахолки Парижа или Милана. Мы подумали, почему бы не поддержать эти изменения и внести свою лепту в развитие легендарного места? Плюс, это самое точное попадание в целевую аудиторию, потому что "Уделка" является самой настоящей меккой всех поклонников винтажной одежды»