Проект с винтажной одеждой Kissa Market открыл магазин на Удельном рынке (да-да!)
Пока международные бренды двигаются в сторону Староневского, российские открывают магазины на Удельном рынке. Создательница паблика «Богоматерь цветов» Саша Каролик рассказала о новом пространстве своего проекта Kissa Market: многоярусные платья, соломенные шляпы, кружевные воротнички и кашемировые кардиганы, которые она ищет по референсам из фильмов Пита Уира и Джо Райта, теперь можно купить на «Уделке», в контейнере #66.
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Саша Каролик
создательница паблика «Богоматерь цветов» и идеолог Kissa Market
«Давно следим за развитием Удельного рынка и отметили, что в последние пару лет там появилось очень много прекрасных антикварных лавочек и магазинчиков селективного советского винтажа, напоминающих легендарные барахолки Парижа или Милана. Мы подумали, почему бы не поддержать эти изменения и внести свою лепту в развитие легендарного места? Плюс, это самое точное попадание в целевую аудиторию, потому что "Уделка" является самой настоящей меккой всех поклонников винтажной одежды»
Напомним, это уже второй магазин проекта Kissa Market. Первый, в котором также продают винтаж 60-х, 70-х и 80-х годов в пасторальной стилистике, открыт на Лиговском проспекте, 74.
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