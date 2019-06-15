Новая мужская коллекция Versace: спортивные автомобили и посвящение Киту Флинту

В рамках Недели мужской моды в Милане прошел совмещенный показ бренда Versace: в кожаных плащах, асимметричных пиджаках, джинсовых жилетах и куртках с бахромой на подиуме появлялись и девушки, и парни. Так креативный директор Донателла Версаче показала отсутствие в своих коллекциях каких-либо рамок: одна и та же одежда подходит абсолютно любому полу, размеру, росту и возрасту.

Главным референсом коллекции стал стиль вокалиста «The Prodigy» Кита Флинта, который скончался в марте этого года. Об этом говорил саундтрек британской электронной группы, короткие окрашенные волосы моделей, а также «выцветшие» куртки и футболки с эффектом tie-dye. «Я посвящаю эту коллекцию своему старому другу, — сказала Донателла Версаче перед началом шоу. — Он был разрушителем…и выступал прямо здесь в последний раз, когда был в Милане». Милан Кит Флинт описывал следующим образом: «Он пахнет сексом и смертью. Я люблю привносить уродство в красоту»

Донателла Версаче «собирала» коллекцию будто бы по этому завету: кожаные шорты с люверсами объединились с клетчатым свитером «в побелке», виниловые пиджаки стилизовали леопардовые сумки, а из-под декольтированных платьев виднелись полупрозрачные люрексовые бра. Все они были показаны на фоне черного спортивного автомобиля, заваленного множеством цветов, — работы рук канадского художника и партнера Versace Энди Диксона.