На Pitti Uomo прошел первый мужской показ Клэр Уэйт Келлер для Givenchy – посмотрите как это было

В садах на флорентийской вилле Palmieri прошел первый мужской показ Клэр Уэйт Келлер для Givenchy. Креативный директор французского бренда стала приглашенной звездой выставки Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции с 11 по 14 июня. «Для нас большая честь принимать дебютный показ мужской коллекции Givenchy под творческим руководством Клэр Уэйт Келлер, — рассказывала директор Pitti Imagine Лапо Чанки. — Бренд обладает строгим, современным и элегантным видением мужской моды: это идеальный проект для Pitti Uomo»

На шоу практически не было виниловых плащей, оверсайзовых пуховиков, пиджаков, богато расшитых пайетками, и костюмов, стирающих границы между «мужским» и «женским», которые Клэр показала в лукбуке осенне-зимней коллекции Givenchy. Вместо них — дождевики цвета индиго, джемперы с цветочным принтом, сумки-баулы с логотипом бренда и разноцветные кроссовки практически во всех образах, стилизованных жемчужными сережками, но больше напоминающих эстетику Вирджила Абло.