Новая мужская коллекция Saint Laurent: сценические костюмы Мика Джаггера и Марракеш 1970-х годов

Показ мужской коллекции Saint Laurent, недавно прошедший на пляже в Малибу, объединил в себе все, что нужно модникам этим летом. Причем и парням, и девушкам: в линейку вошли приталенные костюмы, блестящие топы, укороченные жакеты, блузы свободного кроя и плиссированные юбки в пол.

В мудборд коллекции Антони Ваккарелло легли Марракеш 1970-х годов, перенесенный в современный Лос-Анджелес (место силы Ива Сен-Лорана можно узнать по плетеным шляпам, рубашкам-джеллабам и кафтанам с завязками-кисточками), а также сценические костюмы Мика Джаггера из тура The Rolling Stones 1975 года (по их образу и подобию были сделаны полупрозрачные футболки, бархатные брюки и полосатые пиджаки).