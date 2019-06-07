Новая мужская коллекция Prada: розовые фартуки, широкие шорты и первое появление Натана Вестлинга после смены пола
Вчерашним вечером в шанхайском комплексе Миньшенг — бывшем порту, переделанном в современный арт-центр — прошел первый мужской показ Prada за пределами Милана. Он также стал дебютом для Натана Вестлинга, который в марте этого года сменил пол: до трансгендерного перехода модель принимал участие в показах женских коллекций Prada, а также сотрудничал с Louis Vuitton, Chanel, Versace, Dior и Alexander McQueen.
Натан появился на подиуме в классическом двубортном пальто, полосатой рубашке, широких брюках и синем берете, сделанном в стилистике милитари, в то время как другим моделям достались анораки с карманами-сумками, ультрамодные шорты по колено и бомберы с изображением пленочных камер и видеокассет.
Атмосферу ретрофутуристичного шоу, смешавшего современные силуэты и ностальгические изображения, подчеркивали световые инсталляции в виде неоновых труб и британская музыка новой волны. Перфоманс, достойный отдельной серии «Черного зеркала»!
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