Новая мужская коллекция Prada: розовые фартуки, широкие шорты и первое появление Натана Вестлинга после смены пола

Вчерашним вечером в шанхайском комплексе Миньшенг — бывшем порту, переделанном в современный арт-центр — прошел первый мужской показ Prada за пределами Милана. Он также стал дебютом для Натана Вестлинга, который в марте этого года сменил пол: до трансгендерного перехода модель принимал участие в показах женских коллекций Prada, а также сотрудничал с Louis Vuitton, Chanel, Versace, Dior и Alexander McQueen.