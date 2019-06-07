35 самых модных солнцезащитных очков из городских магазинов
Под палящее солнце, которым Петербург будет радовать нас еще как минимум целую неделю, необходимо выходить с SPF-защитой и в затемненных очках. Причем их дизайн не менее важен, чем качество: «Собака.ru» нашла в городских магазинах стейтмент-варианты с цепочками, леопардовыми оправами и 120 кристаллами, которые вам срочно нужны!
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Givenchy, 68 150 рублей (ДЛТ)
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Fakoshima, 14 720 рублей (fakoshimaeyewear.com)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Balenciaga, 33 975 рублей (DayNight)
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Le Specs, 5700 рублей (22.13 Gift)
Спрятать глаза от солнца, недосыпа и следов ночных фестивалей можно под крупными очками, напоминающими экипировку сварщиков или горнолыжные маски. Их в этом сезоне представили практически все подиумные марки: от Stella McCartney, которые выложили на линзах свой логотип из страз, до Acne Studios, которые предлагают косплеить героинь клипа Benny Benassi — Satisfaction.
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Celine, 33 100 рублей (Babochka)
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Le Specs, 9900 рублей (22.13 Gift)
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Balenciaga, 30 375 рублей (DayNight)
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Fakoshima, 13 760 рублей (fakoshimaeyewear.com)
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Woodsun, 9000 рублей (woodsun.ru)
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Stella McCartney, 30 700 рублей (Optics Gallery)
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Acne Studios, 24 600 рублей (ДЛТ)
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MAX&CO., 14 600 рублей (MAX&CO., ТРЦ «Галерея»)
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Max Mara, 22 500 рублей (Max Mara)
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Marni, 25 400 рублей (Au Pont Rouge)
Вторые по популярности модели очков, которые уже вовсю выгуливают не только на пляже, но и на стритстайле Недели моды, оснащены цепочками из пластика или металла. В отличие от пар, растиражированных еще двадцать лет назад (благодаря осенне-зимнему показу Chanel 1992 года), актуальные очки лишены прямой перегородки и сделаны в самых разнообразных формах: округлой, как в ассортименте все тех же Stella McCartney, или треугольной, как в коллекции английского бренда Linda Farrow.
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Fakoshima, 24 900 рублей (fakoshimaeyewear.com)
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Alexander Arutyunov, 45 300 рублей (dressone.ru)
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Le Specs, 9300 рублей (22.13 Gift)
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Emporio Armani, 11 600 рублей (Emporio Armani, ТРЦ «Галерея»)
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Celine, 33 550 рублей (ДЛТ)
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Zan Zan, 13 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Carrera, 21 900 рублей (Optics Gallery)
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Balenciaga, 19 100 рублей (ДЛТ)
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Sons & Daughters, 6999 рублей («Кенгуру»)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
Своими формами также могут похвастаться российские марки: например, Fakoshima, созданные Константином Шиляевым в 2012 году, будто бы вырезают силуэты очков из бумаги. Модели, дополненные рогами, «декольте» и даже языками пламени по всей длине дужек, разлетелись по всему миру, в том числе в гардеробы дизайнера Херона Престона и певицы Ники Минаж.
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Sons & Daughters, 7999 рублей («Кенгуру»)
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Tommy Hilfiger, 13 500 рублей (Optics Gallery)
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Paul Smith, 30 900 рублей (Paul Smith)
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Roberi & Fraud, 22 900 рублей (ДЛТ)
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Max Mara, цена по запросу (Max Mara)
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Gucci, 64 350 рублей (ДЛТ)
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Stella McCartney, 23 900 рублей (Optics Gallery)
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See Concept, 3490 рублей («Кенгуру»)
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Linda Farrow, 16 900 рублей (Au Pont Rouge)
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