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35 самых модных солнцезащитных очков из городских магазинов

Под палящее солнце, которым Петербург будет радовать нас еще как минимум целую неделю, необходимо выходить с SPF-защитой и в затемненных очках. Причем их дизайн не менее важен, чем качество: «Собака.ru» нашла в городских магазинах стейтмент-варианты с цепочками, леопардовыми оправами и 120 кристаллами, которые вам срочно нужны!

  • Givenchy, 68 150 рублей (ДЛТ)

  • Fakoshima, 14 720 рублей (fakoshimaeyewear.com)

  • UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

  • Balenciaga, 33 975 рублей (DayNight)

  • Le Specs, 5700 рублей (22.13 Gift)

Спрятать глаза от солнца, недосыпа и следов ночных фестивалей можно под крупными очками, напоминающими экипировку сварщиков или горнолыжные маски. Их в этом сезоне представили практически все подиумные марки: от Stella McCartney, которые выложили на линзах свой логотип из страз, до Acne Studios, которые предлагают косплеить героинь клипа Benny Benassi — Satisfaction.

  • Celine, 33 100 рублей (Babochka)

  • Le Specs, 9900 рублей (22.13 Gift)

  • Balenciaga, 30 375 рублей (DayNight)

  • Fakoshima, 13 760 рублей (fakoshimaeyewear.com)

  • Woodsun, 9000 рублей (woodsun.ru)

  • Stella McCartney, 30 700 рублей (Optics Gallery)

  • Acne Studios, 24 600 рублей (ДЛТ)

  • MAX&CO., 14 600 рублей (MAX&CO., ТРЦ «Галерея»)

  • Max Mara, 22 500 рублей (Max Mara)

  • Marni, 25 400 рублей (Au Pont Rouge)

Вторые по популярности модели очков, которые уже вовсю выгуливают не только на пляже, но и на стритстайле Недели моды, оснащены цепочками из пластика или металла. В отличие от пар, растиражированных еще двадцать лет назад (благодаря осенне-зимнему показу Chanel 1992 года), актуальные очки лишены прямой перегородки и сделаны в самых разнообразных формах: округлой, как в ассортименте все тех же Stella McCartney, или треугольной, как в коллекции английского бренда Linda Farrow. 

  • Fakoshima, 24 900 рублей (fakoshimaeyewear.com)

  • Alexander Arutyunov, 45 300 рублей (dressone.ru)

  • Le Specs, 9300 рублей (22.13 Gift)

  • Emporio Armani, 11 600 рублей (Emporio Armani, ТРЦ «Галерея»)

  • Celine, 33 550 рублей (ДЛТ)

  • Zan Zan, 13 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Carrera, 21 900 рублей (Optics Gallery)

  • Balenciaga, 19 100 рублей (ДЛТ)

  • Sons & Daughters, 6999 рублей («Кенгуру»)

  • UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Своими формами также могут похвастаться российские марки: например, Fakoshima, созданные Константином Шиляевым в 2012 году, будто бы вырезают силуэты очков из бумаги. Модели, дополненные рогами, «декольте» и даже языками пламени по всей длине дужек, разлетелись по всему миру, в том числе в гардеробы дизайнера Херона Престона и певицы Ники Минаж. 

  • UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

  • Sons & Daughters, 7999 рублей («Кенгуру»)

  • Tommy Hilfiger, 13 500 рублей (Optics Gallery)

  • Paul Smith, 30 900 рублей (Paul Smith)

  • Roberi & Fraud, 22 900 рублей (ДЛТ)

  • Max Mara, цена по запросу (Max Mara)

  • Gucci, 64 350 рублей (ДЛТ)

  • Stella McCartney, 23 900 рублей (Optics Gallery)

  • See Concept, 3490 рублей («Кенгуру»)

  • Linda Farrow, 16 900 рублей (Au Pont Rouge)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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