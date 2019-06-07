35 самых модных солнцезащитных очков из городских магазинов

Под палящее солнце, которым Петербург будет радовать нас еще как минимум целую неделю, необходимо выходить с SPF-защитой и в затемненных очках. Причем их дизайн не менее важен, чем качество: «Собака.ru» нашла в городских магазинах стейтмент-варианты с цепочками, леопардовыми оправами и 120 кристаллами, которые вам срочно нужны!

Givenchy, 68 150 рублей (ДЛТ)

Fakoshima, 14 720 рублей (fakoshimaeyewear.com)

UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Balenciaga, 33 975 рублей (DayNight)

Le Specs, 5700 рублей (22.13 Gift)

Спрятать глаза от солнца, недосыпа и следов ночных фестивалей можно под крупными очками, напоминающими экипировку сварщиков или горнолыжные маски. Их в этом сезоне представили практически все подиумные марки: от Stella McCartney, которые выложили на линзах свой логотип из страз, до Acne Studios, которые предлагают косплеить героинь клипа Benny Benassi — Satisfaction.

Celine, 33 100 рублей (Babochka)

Le Specs, 9900 рублей (22.13 Gift)

Balenciaga, 30 375 рублей (DayNight)

Fakoshima, 13 760 рублей (fakoshimaeyewear.com)

Woodsun, 9000 рублей (woodsun.ru)

Stella McCartney, 30 700 рублей (Optics Gallery)

Acne Studios, 24 600 рублей (ДЛТ)

MAX&CO., 14 600 рублей (MAX&CO., ТРЦ «Галерея»)

Max Mara, 22 500 рублей (Max Mara)

Marni, 25 400 рублей (Au Pont Rouge)

Вторые по популярности модели очков, которые уже вовсю выгуливают не только на пляже, но и на стритстайле Недели моды, оснащены цепочками из пластика или металла. В отличие от пар, растиражированных еще двадцать лет назад (благодаря осенне-зимнему показу Chanel 1992 года), актуальные очки лишены прямой перегородки и сделаны в самых разнообразных формах: округлой, как в ассортименте все тех же Stella McCartney, или треугольной, как в коллекции английского бренда Linda Farrow.

Fakoshima, 24 900 рублей (fakoshimaeyewear.com)

Alexander Arutyunov, 45 300 рублей (dressone.ru)

Le Specs, 9300 рублей (22.13 Gift)

Emporio Armani, 11 600 рублей (Emporio Armani, ТРЦ «Галерея»)

Celine, 33 550 рублей (ДЛТ)

Zan Zan, 13 100 рублей (Au Pont Rouge)

Carrera, 21 900 рублей (Optics Gallery)

Balenciaga, 19 100 рублей (ДЛТ)

Sons & Daughters, 6999 рублей («Кенгуру»)

UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Своими формами также могут похвастаться российские марки: например, Fakoshima, созданные Константином Шиляевым в 2012 году, будто бы вырезают силуэты очков из бумаги. Модели, дополненные рогами, «декольте» и даже языками пламени по всей длине дужек, разлетелись по всему миру, в том числе в гардеробы дизайнера Херона Престона и певицы Ники Минаж.