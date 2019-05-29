UNIQLO выпустили коллекцию мужских футболок-поло вместе с Engineered Garments

UNIQLO анонсировали коллаборацию с Engineered Garments — нью-йоркским брендом одежды на основе классического кроя, получившего известность после участия в выставке Pitti Uomo в 2004 году. В совместную коллекцию марок вошли асимметричные футболки-поло черного, белого, синего и оливкового оттенков, дополненные небольшим (но вместительным!) карманом на груди.

«С самого начала этого проекта я стремился решить задачу по созданию новых базовых предметов одежды, которые бы включали первоклассное качество и уникальный подход к производству от UNIQLO и дизайн от Engineered Garments, то есть смотрелись бы лаконично и, в то же время, интересно. Я в восторге от результатов этой коллаборации», — рассказывает основатель бренда Engineered Garments Дайки Сузуки.