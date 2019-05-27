Петербургские бренды — Arny Praht и Polyarus — выпустили коллекцию сумок из рекламных баннеров

Петербургский бренд Arny Praht, чьи ультрамодные сумки из эко-кожи за пару лет захватили город, и марка Polyarus, известная аксессуарами из автомобильных камер и строительных цепей, объединились для создания коллекции шопперов. На их пошив ушли масштабные рекламные баннеры, которые анонсировали открытие одного из магазинов Arny Praht и вместо свалки отправились на переработку. Все получившиеся сумки отличаются друг от друга (так как сделаны из разных частей рекламного баннера), но продаются под одной и той же цене — 1290 рублей за штуку. Купить их можно в магазине Arny Praht, а также на сайте марки.