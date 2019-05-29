В DayNight привезли шелковые брюки и бомберы с портретами Зигги Стардаста от Undercover

Весеннюю коллекцию «Седьмое чувство» глава японского бренда Undercover Джун Такахаши создавал в сотрудничестве с Миком Роком – фотографом-хроникером Дэвида Боуи. Портреты музыканта в образе легендарного Зигги Стардаста украсили оверсайз-бомберы, удлиненные свитшоты, рубашки свободного кроя и шелковые брюки. Вся коллекция состоит из нескольких наборов образов, созданных в разной стилистике и отснятых для лукбука в разных декорациях.