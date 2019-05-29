В DayNight привезли шелковые брюки и бомберы с портретами Зигги Стардаста от Undercover
Весеннюю коллекцию «Седьмое чувство» глава японского бренда Undercover Джун Такахаши создавал в сотрудничестве с Миком Роком – фотографом-хроникером Дэвида Боуи. Портреты музыканта в образе легендарного Зигги Стардаста украсили оверсайз-бомберы, удлиненные свитшоты, рубашки свободного кроя и шелковые брюки. Вся коллекция состоит из нескольких наборов образов, созданных в разной стилистике и отснятых для лукбука в разных декорациях.
В 2018 году Undercover показали последнюю женскую подиумную коллекцию и полностью переключились на расписание мужских недель мод: теперь все женские вещи марка презентует в лукбуках.
DayNight, Малая Посадская ул., 6, daynight.ru
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