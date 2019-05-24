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«Манеж» будет отдавать свои баннеры на переработку петербургским дизайнерам

«Манеж» присоединился к движению zero waste, связанному с переработкой и вторичным использованием материалов. Теперь все баннеры с фасада Центрального выставочного зала, которые в обычной практике отправляются на утилизацию, будут передаваться петербургским дизайнерам для создания аксессуаров из винилового полотна. Первые результаты такого сотрудничества — сумки из баннеров с прошедшей выставки «Жизнь после жизни» — можно будет увидеть уже в июне. За их разработку взялась локальная марка Nobo, которая с 2010 года делает вещи из афиш различных мероприятий.

Напомним, ранее петербургский бренд Polyarus, известный сумками из автомобильных камер и строительных цепей, выпустил коллекцию аксессуаров из баннеров Русского музея. Музей передал на переработку масштабные афиши с завершившейся выставки Кандинского.  

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