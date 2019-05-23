Номинант премии ТОП 50 «Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Штеренберг, которая за прошлый год одела десять театральных постановок (в том числе балетные «Солярис» Юрия Смекалова и «Видение розы» Владимира Варнавы), продолжает пополнять свое портфолио. На этот раз дизайнер — в сотрудничестве с еще одним петербургским брендом «616» — создала коллекцию для спектакля Жени Анисимова «Пьеса», премьера которого состоится на площадке «Скороход» 25 мая. Рубашки-поло, превращенные Ниной в платья, толстовки и джемперы, можно будет купить прямо во время перфоманса: он станет «метафорой на современные отношения, где все делается будто на показ, не по-настоящему».