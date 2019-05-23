Нина Штеренберг сделала коллекцию для спектакля «Пьеса» — и ее можно будет купить!
Номинант премии ТОП 50 «Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Штеренберг, которая за прошлый год одела десять театральных постановок (в том числе балетные «Солярис» Юрия Смекалова и «Видение розы» Владимира Варнавы), продолжает пополнять свое портфолио. На этот раз дизайнер — в сотрудничестве с еще одним петербургским брендом «616» — создала коллекцию для спектакля Жени Анисимова «Пьеса», премьера которого состоится на площадке «Скороход» 25 мая. Рубашки-поло, превращенные Ниной в платья, толстовки и джемперы, можно будет купить прямо во время перфоманса: он станет «метафорой на современные отношения, где все делается будто на показ, не по-настоящему».
«Персонажи этого спектакля поставлены в условия искусственного выставочного мира: все их переживания настоящие, но намеренно плоская картинка создает эффект увеличительного стекла. Перед зрителем — 10 историй, герои которых оказываются неспособны на счастье, любовь и серьезные поступки. Попытки вырваться из замкнутого круга приводят к потере контроля над ситуацией и собственными чувствами», — рассказывают о «Пьесе» организаторы.
Фото: Ольга Фельдман
Что: показ и продажа коллекции Nina Shterenberg X 616 на спектакле «Пьеса» Жени Анисимова
Где: площадка «Скороход», Московский пр., 107 корпус 5
Когда: 25 мая в 19:00 и 21:00
Вход: по билетам
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