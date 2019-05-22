35 отличных комбинезонов из городских магазинов
Комбинезон — едва ли не самое выгодное вложение в летний гардероб. Ведь он сочетается с любой обувью (кроссовками Balenciaga Track или туфлями Gianvito Rossi), сумками (миниатюрной Jacquemus или гигантской Bottega Veneta) и украшениями (сережками Oscar de La Renta или кольцами Gucci)! «Собака.ru» облегчила вам муки выбора и нашла в петербургских магазинах лучшие варианты.
Самыми модными комбинезонами, как и в прошлом году, остаются джинсовые. Только теперь они сделаны из вареного денима, как в весенне-летней коллекции Stella McCartney, и перетянуты поясом, как у петербургского бренда Gate31. Соперничать с ними в тенденциозности могут разве что модели, напоминающие экипировку легкоатлетов: в этом сезоне такие есть у марок Off-White, La Perla и Bat Norton, которые предлагают носить их не только на тренировку, но и красную дорожку — надетая сверху пачка вам в помощь!
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Julia Davidian, 19 750 рублей (Subbota Showroom)
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Dries Van Noten, 89 550 рублей (ДЛТ)
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Terekhov, 58 800 рублей (Babochka)
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NNedre, 10 050 рублей (NNedre)
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12storeez, 7790 рублей (12storeez)
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Tom Tailor Denim, 5999 рублей (Tom Tailor Denim)
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Philosophy Di L.Serafini, 51 700 рублей (Boscofamily)
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REDValentino, 30 850 рублей (Au Pont Rouge)
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H&M, 1999 рублей (H&M)
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Pinko, 33 870 рублей (Pinko)
Некоторые комбинезоны будто бы специально созданы для выпускного вечера: например, от Dries Van Noten — с салютом из пайеток, Dolce & Gabbana — с россыпью цветов, Julia Davidian — с кутюрной драпировкой и Rachel Zoe — с глубоким декольте. Преимущество таких комбинезонов перед нарядными платьями в том, что они прослужат гораздо дольше торжественного вечера и их не придется продавать на Avito — меняем каблуки на плоскую подошву, а блестящий клатч на неоновую сумку, и повседневный образ готов!
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Off-White, 19 250 рублей (ДЛТ)
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Akhmadullina Dreams, 7999 рублей (Akhmadullina Dreams)
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Gate31, 8890 рублей (Gate31)
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Max Mara, 42 800 рублей (Max Mara)
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Dolce & Gabbana, 103 000 рублей (ДЛТ)
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Moschino, 54 200 рублей (Boscofamily)
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Maison Margiela, 52 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Weekend Max Mara, 33 800 рублей (Weekend Max Mara)
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Bat Norton, 3990 рублей (Bat Norton)
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Tom Tailor, 8999 рублей (Tom Tailor)
Судя по аномальной жаре, которая развернулась задолго до наступления лета, от бархатных, замшевых и трикотажных комбинезонов в этом году лучше отказаться. На смену им — варианты из хлопка, льна, тонкого кружева и нежнейшего шелка, которые есть в коллекциях российских дизайнеров Алены Ахмадуллиной, Александра Терехова и Нелли Недре. Качественные и при этом демократичные модели также можно найти в масс-маркете — мы выбираем H&M в духе скандинавского минимализма и Tom Tailor как у Деми Мур в «Солдате Джейн».
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H&M, 3499 рублей (H&M)
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Stella McCartney, 76 900 рублей (ДЛТ)
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Frame Denim, 12 880 рублей (Au Pont Rouge)
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Acne Studios, 46 800 рублей (ДЛТ)
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Armani Exchange, 21 800 рублей (Babochka)
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UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Gate31, 8890 рублей (Gate31)
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La Perla, 79 300 рублей (La Perla)
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Otocyon, 14 400 рублей (8-store)
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Self-Portrait, 30 000 рублей (Babochka)
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