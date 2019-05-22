35 отличных комбинезонов из городских магазинов

Комбинезон — едва ли не самое выгодное вложение в летний гардероб. Ведь он сочетается с любой обувью (кроссовками Balenciaga Track или туфлями Gianvito Rossi), сумками (миниатюрной Jacquemus или гигантской Bottega Veneta) и украшениями (сережками Oscar de La Renta или кольцами Gucci)! «Собака.ru» облегчила вам муки выбора и нашла в петербургских магазинах лучшие варианты.

Alice + Olivia, 32 900 рублей (ДЛТ)

Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Tom Tailor Denim, 5999 рублей (Tom Tailor Denim)

Rachel Zoe, 54 900 рублей (Babochka)

H&M, 2999 рублей (H&M)

Самыми модными комбинезонами, как и в прошлом году, остаются джинсовые. Только теперь они сделаны из вареного денима, как в весенне-летней коллекции Stella McCartney, и перетянуты поясом, как у петербургского бренда Gate31. Соперничать с ними в тенденциозности могут разве что модели, напоминающие экипировку легкоатлетов: в этом сезоне такие есть у марок Off-White, La Perla и Bat Norton, которые предлагают носить их не только на тренировку, но и красную дорожку — надетая сверху пачка вам в помощь!

Julia Davidian, 19 750 рублей (Subbota Showroom)

Dries Van Noten, 89 550 рублей (ДЛТ)

Terekhov, 58 800 рублей (Babochka)

NNedre, 10 050 рублей (NNedre)

12storeez, 7790 рублей (12storeez)

Tom Tailor Denim, 5999 рублей (Tom Tailor Denim)

Philosophy Di L.Serafini, 51 700 рублей (Boscofamily)

REDValentino, 30 850 рублей (Au Pont Rouge)

H&M, 1999 рублей (H&M)

Pinko, 33 870 рублей (Pinko)

Некоторые комбинезоны будто бы специально созданы для выпускного вечера: например, от Dries Van Noten — с салютом из пайеток, Dolce & Gabbana — с россыпью цветов, Julia Davidian — с кутюрной драпировкой и Rachel Zoe — с глубоким декольте. Преимущество таких комбинезонов перед нарядными платьями в том, что они прослужат гораздо дольше торжественного вечера и их не придется продавать на Avito — меняем каблуки на плоскую подошву, а блестящий клатч на неоновую сумку, и повседневный образ готов!

Off-White, 19 250 рублей (ДЛТ)

Akhmadullina Dreams, 7999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Gate31, 8890 рублей (Gate31)

Max Mara, 42 800 рублей (Max Mara)

Dolce & Gabbana, 103 000 рублей (ДЛТ)

Moschino, 54 200 рублей (Boscofamily)

Maison Margiela, 52 400 рублей (Au Pont Rouge)

Weekend Max Mara, 33 800 рублей (Weekend Max Mara)

Bat Norton, 3990 рублей (Bat Norton)

Tom Tailor, 8999 рублей (Tom Tailor)

Судя по аномальной жаре, которая развернулась задолго до наступления лета, от бархатных, замшевых и трикотажных комбинезонов в этом году лучше отказаться. На смену им — варианты из хлопка, льна, тонкого кружева и нежнейшего шелка, которые есть в коллекциях российских дизайнеров Алены Ахмадуллиной, Александра Терехова и Нелли Недре. Качественные и при этом демократичные модели также можно найти в масс-маркете — мы выбираем H&M в духе скандинавского минимализма и Tom Tailor как у Деми Мур в «Солдате Джейн».