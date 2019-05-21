Покупка недели: клатч в виде глянцевого журнала Balenciaga за 46 950 рублей
На смену сумкам в виде книг «Анна Каренина», «Лолита» и «Алиса в Стране Чудес», которые выпускает в том числе петербургский бренд Foliant, пришли клатчи-журналы, как из весенне-летней коллекции Balenciaga. Аксессуар с брендированной двусторонней обложкой, посвященной мужским и женским образам от марки, вмещает в себя кошелек, парфюм, зарядку и еще несколько других журналов — например, майский номер «Собака.ru»!
«Журнал», сделанный из плотной зернистой кожи, уже продается на 1 этаже ДЛТ по цене в 46 950 рублей. Также в универмаге можно купить другие вещи Balenciaga — сумки с надписью «I Love Techno», босоножки из неоновых шнурков, туфли с телефоном горячей линии Balenciaga, свитеры, будто бы пострадавшие от пожара, и кроссовки Track, призванные заменить модель Triple S.
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