Покупка недели: клатч в виде глянцевого журнала Balenciaga за 46 950 рублей

На смену сумкам в виде книг «Анна Каренина», «Лолита» и «Алиса в Стране Чудес», которые выпускает в том числе петербургский бренд Foliant, пришли клатчи-журналы, как из весенне-летней коллекции Balenciaga. Аксессуар с брендированной двусторонней обложкой, посвященной мужским и женским образам от марки, вмещает в себя кошелек, парфюм, зарядку и еще несколько других журналов — например, майский номер «Собака.ru»!