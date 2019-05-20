Бренд из Петербурга S H U снял лукбук новой коллекции в Исландии — и он очень красивый!

Петербургский бренд S H U, сделавший желтый дождевик узнаваемым элементом локального дресс-кода, выпустил летнюю коллекцию одежды и аксессуаров. Основатель марки Андрей Кравцов уверен, что непромокаемые и дышащие плащи (которые ко всему прочему легко складываются в миниатюрные чехлы в тон изделий) нужны и в теплое время года — в сопровождении таких же функциональных рюкзаков, футболок, джинсов и поясных сумок.

Практичность вещей, созданных из прочной мембранной ткани на базе нейлона, проверяли суровыми погодными условиями в Исландии. Результат работы можно оценить в пространстве S H U в Лофт Проекте Этажи и в перезапущенном интернет-магазине марки shuclothes.com по ценам от 1500 рублей (за поясную сумку) до 9900 рублей (за плащ модели оверсайз). Учитывая ошеломительный успех команды — в январе этого года они дебютировали на Международной выставке моды Pitti Uomo — вещи нужно коллекционировать уже сейчас!