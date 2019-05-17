В бутике Fendi можно будет заказать индивидуальную пару туфель Colibri

Fendi привезут в Петербург #MyFendiColibri — услугу благодаря которой любители итальянского бренда смогут сами выбрать дизайн и персонализировать знаменитую пару туфель Colibri.

Модель будет представлена в семи различных комбинациях для повседневного, вечернего или особого случая. От анималистичного принта на телячьей коже до черного или бежевого атласа, технологичной сетки с логотипом FF или с эксклюзивной инкрустированной вышивкой. Также клиенты смогут сами повысоту каблука — повыше или пониже — и его цвет. Из вариантов: черный, золотой, анималистичный и соломенный из ротанга Последний особенно подчеркнет изысканность модели, созданной вручную — каждая соломинка при производстве туфель разрезается вручную и наклеивается одна к другой.

На изготовление новых туфель уйдет не больше двух месяцев, а после клиенты смогут персонализировать пару, добавив свои инициалы на ремешок.

Услуга #MyFendiColibri будет доступна в Петербурге с 25 по 29 Мая в бутике Fendi по адресу: Невский проспект, 152.

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