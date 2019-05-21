В DayNight приехали луки с последнего парижского показа Balenciaga: кожа, яркие пиджаки и лодочки

В новой коллекции Balenciaga нет узнаваемых вещей в уличной стилистике. На замену оверсайз-худи, свитшотам с логотипами и гигантским кроссовкам пришли вещи в духе избыточной эстетики 80-х. Демна Гвасалия создал удобную деловую одежду для поколения, которое не привыкло носить строгие костюмы. Среди бестселлеров – яркие пиджаки и пальто с широкими плечами, прямые брюки из кожи, велюра и денима, свободные рубашки, множество вариаций на тему вечерних платьев из разных материалов, лодочки и ботфорты с заостренными носами