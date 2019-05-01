Tezenis показали новую коллекцию нижнего белья и купальников — с принтами в виде вишен, перцев, лимонов и бутонов цветов

В штаб-квартире Tezenis в Италии прошел показ летней коллекции нижнего белья и купальников. Его посвятили Лос-Анджелесу 1950-х и ресторанам драйв-ин, поэтому подиум, на который выходили модели и амбассадоры марки (в том числе Стефани Гизингер и Джози Кансеко), был украшен неоновыми выставками, эксцентричными олдкарами и роликовыми коньками.

Они же превратились в принты, цвета и силуэты образов из новой коллекции Tezenis: белоснежные монокини комбинировались с прозрачными сумками кислотного цвета, купальные топы на шнуровке — с разноцветными гольфами и козырьками, а клетчатые комплекты — с джинсовыми шортами и ботфортами. Часть из показанного — например, купальники с изображениями вишен, перцев, лимонов и бутонов цветов — уже поступили в продажу в магазинах Tezenis. Начинаем собирать чемоданы для отпуска!