Новая коллекция Prada: вязаные жилеты, шарфы из пайеток и переизданная сумка Prada Bowling Bag
Вчерашним вечером в здании бывшей фортепианной фабрики в Нью-Йорке, которую по заказу Prada реконструировало бюро Herzog & de Meuron в 2000 году, прошел показ resort-коллекции итальянской марки. Она получила название «Мятежная простота» и была посвящена возвращению к ординарным формам, силуэтам и принтам в эпоху минимализма, изощренной сексуальности и нормкора.
За основу коллекции Миучча Прада взяла габардин, кожу, замшу и хлопковый поплин — из них сделаны классические жакеты, полосатые рубашки, пальто пудровых оттенков и костюмы в мелкий цветок. Стайлинг одежде делали вязаные шапки, шарфы из крупных пайеток, футуристичные кроссовки, нейлоновые рюкзаки, карандаши в волосах и переизданная сумка Prada Bowling, которую бренд впервые выпустил в 2000 году.
Фото: vogue.com
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