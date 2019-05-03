Новая коллекция Prada: вязаные жилеты, шарфы из пайеток и переизданная сумка Prada Bowling Bag

Вчерашним вечером в здании бывшей фортепианной фабрики в Нью-Йорке, которую по заказу Prada реконструировало бюро Herzog & de Meuron в 2000 году, прошел показ resort-коллекции итальянской марки. Она получила название «Мятежная простота» и была посвящена возвращению к ординарным формам, силуэтам и принтам в эпоху минимализма, изощренной сексуальности и нормкора.