Покупка недели: «грязные» кроссовки Gucci с диадемой за 95 700 рублей
Мы нашли идеальную пару для долгих прогулок на майские праздники, которым не страшна беспощадная петербургская пыль! Креативный директор Gucci Алессандро Микеле изначально сделал кроссовки Screener грязными — с небольшими потертостями на подошве, пятке и носу, но не мог не украсить бриллиантовой диадемой — сказывается богатое ювелирное прошлое дизайнера.
Модель из весенне-летней коллекции Gucci сделана из бархатистой замши и плотной кожи и вдохновлена спортивной обувью 1970-х годов. Посмотреть на истинный арт-объект можно на 3 этаже универмага ДЛТ, а купить — по цене в 95 700 рублей за пару.
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