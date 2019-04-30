Покупка недели: «грязные» кроссовки Gucci с диадемой за 95 700 рублей

Мы нашли идеальную пару для долгих прогулок на майские праздники, которым не страшна беспощадная петербургская пыль! Креативный директор Gucci Алессандро Микеле изначально сделал кроссовки Screener грязными — с небольшими потертостями на подошве, пятке и носу, но не мог не украсить бриллиантовой диадемой — сказывается богатое ювелирное прошлое дизайнера.