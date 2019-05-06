Платье как у Меган Маркл, рубашка с рукой Вернера Пантона и еще 15 самых модных покупок мая

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая считает, что пришло время всего самого расписного и сверкающего. Яркие цвета, вышивки и стразы — в этом сезоне есть место для всего.

Широкополые шляпы, капроновые колготки и архитектурные платья в стиле 1980-х годов сошли на подиум прямо с эскизов дизайнера Джереми Скотта. Все, что было нужно ему для работы, — разноцветные маркеры, раскрасившие костюмы, портновские ленты, заменившие шарфы, и гигантские наперстки, превратившиеся в головные уборы для Кайи Гербер и Джиджи Хадид. Из самой постироничной коллекции сезона, которая отсылает к идеям и чувству юмора Франко Москино, мы хотим сумку, будто бы сделанную из картона, и платье-набросок, конечно! (BOSCOFAMILY)

В первой мужской коллекции Jacquemus есть и соломенные шляпы, и джемперы в сетку, и шорты до колен. Дизайнер Симон Порт Жакмю, выросший на юге Франции, знает все об идеальном гардеробе для летнего отпуска. Маст-хэв — мини-сумки, которые теперь носят на шее на длинном ремне. (ДЛТ)

Креативный директор Weill Матильда Кастелло Бранко готовит нас к каникулам в Нормандии — и ее собственные рисунки украшают топы и платья коллекции. Мы — за романтичные зонтики Шербура. (Weill)

Сумка Lady Dior из линии Nature Ballet воспевает стихии воды и танца! Морские звезды, раковины и водоросли сплелись в причудливых и плавных движениях, будто в балете Марты Грэм! (Dior)

Серебряные украшения из коллекции UNOde50 названы в честь ацтекских ораторов, богов и городов. Ожерелье Axayacatl, сделанное по ультрамодному принципу многослойности, и другие сокровища нации хранятся в новом бутике испанской марки в Петербурге. (UNOde50, ТРК «Гранд Каньон»)

К мужской коллекции Dries Van Noten приложил руку датский архитектор Вернер Пантон: кисти революционера, впервые заявившего, что мебель может не иметь традиционную форму, стали принтами на рубашках, а волнообразные текучие линии, в форме которых он делал стулья, столы и лампы, раскрасили кислотные бомберы, поясные сумки и двубортные пиджаки. При создании коллекции Дрис Ван Нотен использовал те же материалы, что и Пантон: из ПВХ получились кобальтово-синие дождевики, а из винила — оверсайзовые костюмы. За чистотой эксперимента следила команда Vitra Design Museum, которая распоряжается архивами дизайнера. (ДЛТ)

Черно-белое платье с воланами могла бы носить Меган Маркл — герцогиня обожает коллекции британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер для Givenchy за микс минимализма и нарядности. И мы с ней абсолютно согласны! (nevsky152)

Американский фэшиониста Ник Вустер, чьи подборки луков есть в пинтересте всех неравнодушных к моде, сделал вторую коллаборацию с яхтенной маркой Paul & Shark. Непромокаемые куртки оказались настолько супрематичными, что могут выставляться не только на Pitti Uomo, но и в Русском музее. (Paul & Shark, галерея бутиков «Гранд Палас»)

За стайлинг нежнейшей шелковой комбинации La Perla отвечает уникальное французское кружево Leavers. Оно выполнено на старинном станке, который имитирует ручную работу и рисует сложный, тонкий и неповторимый узор. (La Perla)

В линейке сумок Capucines, названной в честь парижской улицы, на которой в 1854 году открылся первый магазин Louis Vuitton, арт-директор бренда Николя Гескьер показывает полный кутюр. Аксессуар с сотней кристаллов и ручкой из змеиной кожи проходит более 300 этапов ручного труда! (Louis Vuitton)

Майкл Корс знает, что букеты женщине лучше дарить в кутюрном эквиваленте. На платьях, сарафанах и жакетах из его новой коллекции в виде 3D-аппликаций и принтов разместились бутоны роз, ромашек и ирисов. Романтичные лимонно-желтые наряды будто бы списаны с романов Набокова и их последующих экранизаций от Стенли Кубрика и Эдриана Лайна, а в подтверждение прозаичной аллюзии американский дизайнер добавил на туфли на танкетке бабочек, которых писатель коллекционировал всю жизнь. (Michael Kors, ТРЦ «Галерея»)

На кроссовки Diamond от Jimmy Choo, которые заменят дискобол на музыкальных фестивалях лета, племянница основателя бренда — дизайнер Сандра Чой — рассыпала тысячи стразов. Огранкой бриллианта служит прозрачная подошва и шнуровка с люрексом. (ДЛТ)

В новой постановке Intimissimi амбассадор бренда Ирина Шейк играет Одетту и Одиллию! Черный лебедь, белый лебедь — роскошные комплекты будто бы для балета Чайковского выполнены из инновационного стопроцентного шелка. Бюстгальтер, который поддерживает не хуже балетного корсета, нужно носить с халатом а-ля «рубашка бойфренда», а топ, в котором удобно исполнять любые арабески и па, — с худи на трикотажной резинке. Домашняя накидка и вовсе скроена на манер смокинга — такие премьеры нам по душе. (Intimissimi, ТРЦ «Галерея»)

Коллекции Gerard Darel претендуют на награду за популяризацию французской идентичности (уверены, такая есть!). Цвета этого сезона напоминают нам французское все — картины Пьера Боннара и Мориса Дени, а силуэты будто списаны с героинь фильмов Клода Лелуша и Жан-Люка Годара. В лимонной сорочке, джинсах с высокой талией и изумрудном плаще, который можно носить как платье, Париж всегда с тобой! (Gerard Darel)

Новая коллекция HENDERSON подружила моду с технологиями. Помимо премиальной линии рубашек из египетского хлопка, который с 1876 года обрабатывается на итальянской фабрике Albini, в нее вошли модели с супергеройскими характеристиками. Сине-бело-голубые Non Iron + Stretch не мнутся даже после долгих перелетов в ручной клади, а перфекционистские 4 Way Stretch тянутся в разные стороны и потому отлично садятся по фигуре. Торжество прогресса нужно отмечать при полном параде — заказываем у портных HENDERSON услугу по пошиву костюма и выгуливаем тотал-лук на Pitti Uomo! (HENDERSON, ТРЦ «Галерея»)