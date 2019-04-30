Весенне-летняя коллекция Off-White: велосипедки, леггинсы и неоновые принты

В новой коллекции одного из главных стривеар-брендов Off-White под названием Track and Field велосипедные шорты, спортивные кроп-топы, леггинсы с графическими деталями и классические футболки соседствуют с белыми платьями с широкими юбками и оборками, удлиненными приталенными жакетами и вещами с неоновым принтом.

У Track and Field есть альтернативное название — Nike Couture. Не так давно спортивный бренд вместе с Off-White выпустил экипировку для теннисистки Серены Уильямс, а для этой коллекции марки объединились, чтобы сделать кроссовки, спортивные топы и бриджи.