В Лаппеенранте открылся торговый центр, где можно купить вещи из новых коллекций со скидкой до 50%

В Лаппеенранте заработал Milano Fashion Center, где можно купить со скидками от 20% до 50% вещи из свежих коллекций от Emporio Armani, Trussardi Jeans, Calvin Klein, Paul&Shark, Baldinini и Versace Jeans, Cavalli. Для тех, кто не гонится за новинками сезона, в торговом центре открыта отдельная зона-аутлет с фиксированными ценами от 10 евро.

Ко всем скидкам в Milano Fashion Center прилагается tax free и вычет инвойса, еще одного способа возврата налога. Кроме этого, до торгового центра в Лааперанте курсирует бесплатный шаттл, а если добираться на машине, то для посетителей работает бесплатная парковка. В майские праздники запланированы дополнительные даты трансферов и специальные цены на Twin-Set, Trussardi, Paul & Shark, Liu Jo и Pinko.

27.04-05.05: дополнительная скидка 30% на обувь Twin-Set

27.04-12.05: дополнительная скидка 30% на одежду Trussardi

27.04-12.05: дополнительная скидка 30% на коллекцию Paul & Shark

04.05-12.05: дополнительная скидка 30% на мужскую коллекцию Liu Jo

04.05-12.05: дополнительная скидка 30% на бренд Pinko

Дополнительные даты трансферов: 2 мая, 4 мая, 5 мая, 10 мая, 12 мая

тел.: (800) 250-2817

milanofc.com