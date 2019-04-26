Дизайнеры бренда Vatnique анонсировали новый проект Slit. Он будет выпускать только один продукт — платья

Дизайнеры бренда Vantique Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко, которые выпускают одну модель куртки, но в разных вариантах , анонсировали новый проект. Мономарка под названием Slit (Sensual — чувственный, Luxurious — роскошный, Intelligent – интеллигентный, Timeless — вневременный) будет ориентироваться на один продукт — платье. «Кажется, было уже много попыток сделать "то самое", "идеальное" платье. Может быть, даже у кого-то получилось. Но мы решили не смотреть на то, что есть, а подумать о том, чего нет», — рассказывают об идее ребята.

Так же, как и Vantnique, который использует в производстве винтажные и стоковые ткани и добавляет бельгийский утеплитель Isosoft 150 из частично переработанного полиэстера, Slit будет ориентироваться на устойчивое развитие. «Об экологии кричат все — лучше делать и молчать, чем кричать и ковыряться, — объясняет Кирилл Ступченко. — В этом проекте на первый план выйдет девушка, которой нужно красивое (наше!) платье». Как оно будет выглядеть, дизайнеры пока не рассекречивают, предлагая следить за новостями в своем Instagram — @slitlabel.