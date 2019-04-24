PUMA x HAN KJØBENHAVN: коллаборация с датским акцентом

Продолжаем фэшн-путешествия вместе с PUMA Select. Вот-вот в продажу поступит коллаборация с датским брендом HAN KJØBENHAVN, который уже больше десяти лет шьет расслабленные, лаконичные и практичные вещи из высокотехнологичных и в то же время понятных материалов. Главными же героями лукбуков марки выступают обычные люди, а не модели, чтобы подчеркнуть – эта одежда подойдет любому человеку, без привязки к возрасту и внешности. То же самое HAN KJØBENHAVN обыграли и в кампании для PUMA Select.

Скандинавская эстетика здесь во всем: минимализм и функциональность – главные принципы коллекции. Качественные ткани соседствуют с простым кроем, но без ярких деталей и стильной небрежности тоже не обошлось. Так, например, базовые монохромные оттенки обзавелись эффектом выцветшей на солнце графики и некоторых потертостей. Получается такой винтаж в современной оболочке. Приглушенно-оранжевые спортивные брюки напоминают одежду рабочего класса, и в этом есть свой шик. А вот кислотно-салатовые и алые шнурки на кроссовках, напротив, напоминают о главном тренде сезона – неоне, в лучшем его проявлении. Внимание привлекает и полосатый принт в сочетании с яркой логоманией – он появился на шортах, высоких оверсайз-брюках и на ветровке, которая больше напоминает рубашку на молнии.

В коллаборацию вошли сразу четыре силуэта кроссовок. Самые минималистичные и в то же время смелые – модель THUNDER HAN. Они выполнены из полупрозрачного материала и возвышаются на подошве необычной формы. Еще одна их особенность – шнурки располагаются сзади, а не спереди, как мы привыкли.



Силуэт кроссовок CELL VENOM – это сочетание серебряного и серого с вкраплением черных акцентов и тех самых неоновых шнурков. Здесь тоже появился элемент винтажа – спереди кроссовки будто прошиты красной нитью, что создает эффект ручной работы. А еще в этой модели нет традиционных отверстий для шнурков – они держатся за счет специальных замшевых вставок.

У модели RS-X HAN желтый неон спрятался на подошве, шнурки, если приглядеться, тоже с цветными вкраплениями. Главные же цвета здесь – серый и черный, а по бокам – светоотражающие вставки. Такие вставки есть и у CLYDE HAN, только сзади. Сами же кроссовки отличаются черно-серым монохромом на серьезной резиновой подошве, зато есть непосредственный акцент в виде ярко-алых шнурков.