Новый лукбук ДЛТ: спортивные костюмы, футболки с фотопринтами и другие тенденции сезона

ДЛТ выпустил объединенный лукбук весенне-летних коллекций Balenciaga, Burberry, Gucci, Tom Ford, Celine, Versace, Balmain, Saint Laurent и других мировых брендов, который получили все гости ежесезонного Fashion Show. Съемка прошла под руководством международного стилиста Юлии Пелипас, которая не только «собрала» образы, но и сама сделала несколько кадров.

В лукбуке любимица Антони Ваккарелло Катя Лапочкина, модель Gucci Егор Даник и воспитанник Tann Model Management Евгений Иванов, который участвовал в шоу Louis Vuitton, Kenzo и Dries Van Noten, принимают участие во флешмобе #FallingStars, проверяя на удобство, гибкость и качество мотоспортивные костюмы, неоновые леггинсы, архитектурные плащи и футболки Speed Hunters.