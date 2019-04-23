В UNIQLO Галерея состоится лекция о феномене героев Marvel

Финал эпохальной киноистории Marvel на низком старте – по этому поводу UNIQLO устраивает супергеройский паблик-ток, спикерами которого выступят главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк и куратор арт-зоны фестиваля «Старкон» Александр Ривкин. Лекция на тему «Второстепенные персонажи – главный секрет Marvel» пройдет 28 апреля в лектории петербургского концептуального магазина в ТРЦ «Галерея».

Тема выбрана неслучайно – в последнее время во вселенной Marvel происходит то же, что и в реальной жизни: настоящими героями вдруг оказываются те, кто долгое время был в тени. И сюжет вдруг резко меняется – практически аналог «Игры престолов», только более оптимистичный. Спикеры подошли к вопросу серьезно: отыскали важные пасхалки во всех предыдущих частях и замиксовали их с комиксами, которые еще даже не экранизированы, но зато лежат в основе истории каждого из знакомых нам героев.

Михаил Стацюк

Александр Ривкин

Но это еще не все. Гостей лекции ждет новая коллекция футболок UT MARVEL х JASON POLAN с изображением любимых персонажей. А если вы придете на мероприятие в супергеройском костюме, то получите памятные сувениры в подарок. Кстати, коллекция футболок, созданная совместно с американским графическим художником Джейсоном Поланом, поступила в продажу 22 апреля: на принтах – и пронзительный взгляд Черной пантеры прямо из нагрудного кармана, и суровый Капитан Америка, и держащий наготове все свои световые импульсы Железный человек. Но главным персонажем новой линейки стал Человек паук – вот он готовится пройти сложный урбанистический лабиринт (также виртуозно изображенный Поланом), а вот балансирует в невесомости. Не обошлось и без кричащей логомании, которая снова в тренде.

К слову, Полан сам большой поклонник комиксов Marvel. «Для меня возможность работать над проектом Marvel – это что-то невероятно захватывающее. Работы художников, которые создают иллюстрации для комиксов, – неисчерпаемый источник вдохновения», – считает художник.

Линия UT хороша тем, что интерпретирует самые яркие явления поп-культуры, но не навязывается к вам в гардероб. Эти футболки не только для истинных фанатов и коллекционеров – они для тех, кому есть, что сказать. UNIQLO просто берут чистый холст – в виде классической футболки любого оттенка – талантливого художника и актуальную тему, элементами которой можно заполнить этот «холст». Так получаются коллаборации, из которых мы узнаем о лучших работах Баскии и Кита Харинга, которые напоминают нам о детстве в лице любимых диснеевских персонажей, или о любимом блюде – лапше-рамэн! В общем, эти футболки говорят сами за себя, а именно такой должна быть вещь, претендующая на звание «модной» в 21 веке.

Узнать больше о новых «Мстителях» (обещаем, без спойлеров) и разобраться в миссии второстепенных персонажей во вселенной комиксов, можно уже в это воскресенье. Чтобы попасть на лекцию, зарегистрируйтесь здесь, и приходите в лекторий магазина UNIQLO в ТРЦ «Галерея» в 17:00, 28 апреля.