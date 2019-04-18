adidas представили кроссовки, которые поддаются полной переработке

adidas выпустили новые кроссовки Futurecraft.Loop, которые поддаются полной переработке. Бренд разрабатывал их в течение последних шести лет, сделав язычок, шнурки и подошву с использованием термопластичного полиуретана. Futurecraft.Loop можно вернуть компании, когда они придут в негодность — после переработки они превратятся в новую пару обуви.

«Переработка пластикового мусора — первый шаг, на котором мы не собираемся останавливаться, — объясняет член совета директоров adidas Эрик Лидтке. — Что происходит с обувью, когда она изнашивается? Вы ее выбрасываете, потому что другого выхода нет. В итоге получаются свалки, мусор сжигается, атмосфера загрязняется, а океаны заполняются пластиковыми отходами. Поэтому следующий шаг — избавиться от понятия мусора как такового. Мы мечтаем, чтобы вы носили любимые кроссовки снова и снова»