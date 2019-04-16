Новая мужская коллекция Alexander McQueen: розовые костюмы, кожаные юбки и халаты-пальто

Креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон показывает, как будут выглядеть мужчины в 2020 году: джемперы с цветочными вышивками, заправленные в классические брюки, розовые костюмы, стилизованные ожерельями и сережками, обтягивающие пиджаки, дополненные имитацией кружева, и кожаные юбки с торчащими из-под подола брюками.

В осенне-зимней мужской коллекции дизайнер использовала те же приемы и мудборд, что и в женской. Сара Бертон отвезла команду на фабрики Северной Англии — William Halstead, John Foster, Bower Roebuck, Savile Clifford и Joshua Ellis — и забрала оттуда не только ткани и фурнитуру, но и звуки, механизмы и подручные инструменты мастеров. Отсюда — кутюрные «обвесы» пиджаков, которые больше напоминают намагниченные крепежные изделия, и крупные прозрачные очки, очень похожие на профессиональную экипировку. «Сердце коллекции вдохновлено тканями, которые мы видели, а также взаимодействием человека с машиной», — рассказывала Бертон.