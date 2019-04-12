Что смотреть и как попасть на ДЛТ Fashion Show в этом сезоне?

ДЛТ Fashion Show — единственное ежесезонное событие в Петербурге, ради которого объединяются работы Дриса Ван Нотена, Демны Гвасалии, Тома Форда, Алессандро Микеле и еще десятков дизайнеров со всего мира. В этот раз их коллекции в один показ соберет и стилизует международный стилист Юлия Пелипас, которая делала обложки для известных американских и европейских изданий, а также работала с моделями Даутцен Крус, Эмбер Валеттой и Натальей Водяновой .

Шоу состоится в большом атриуме ДЛТ 19 апреля. Попасть на него можно будет лишь по пригласительным билетам, но ДЛТ организует прямую трансляцию с события на своем сайте и в Instagram — старт в 20:30 по МСК! Перед показом универмаг выпустит лукбук с образами от Givenchy, Chloé, Burberry, Balenciaga, Tom Ford, Versace, Gucci и Dries Van Noten — в них гости смогут отмечать понравившиеся на показе вещи, упрощая себе дальнейший шоппинг в универмаге.