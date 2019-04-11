adidas Originals презентовали обновленную версию кроссовок Nite Jogger, впервые выпущенных еще в 1980 году. Теперь они идеально подходят для ночного бега и долгих прогулок — все благодаря рефлективной технологии hi-vis, подошве из прочного резинового материала, верху из легкого нейлонового рипстопа и промежуточной подошве с функцией Boost, которая отвечает за амортизацию обуви.

Nite Jogger поступили в продажу сегодня, 11 апреля, во всех магазинах adidas Originals и на сайте марки. В честь масштабного запуска кроссовок, компания соберет Nite Jogger Community — сообщество ночных креаторов, которое живет вне стандартных временных рамок и стремится к творческому объединению. Участники комьюнити получат Nite Jogger ID, который даст доступ к специальным предложениям партнеров и закрытым мероприятиям по четырем направлениям: Музыка (различные музыкальные сервисы и ведущие концертные площадки), Арт и Лайфстайл (посещение лекций, экскурсий и выставок) и Транспорт (специальные условия для проезда на городском транспорте и на услуги оператора такси). Чтобы присоединиться к Nite Jogger Community и получить доступ к уникальным ночным мероприятиям, достаточно приобрести в магазинах adidas Originals одну пару Nite Jogger.