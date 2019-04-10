Дизайнеры и ювелиры из Петербурга выпустили сувениры в честь выставки Фриды Кало и Диего Риверы

Петербургские дизайнеры Татьяна Гракова, Тина Хмельницкая, Илона Олконен и Елена Серриех выпустили серию аксессуаров к выставке «Фрида Кало и Диего Ривера. Viva la Vida!» в Музее Фаберже. Ожерелья, броши, серьги и ободки, сделанные в стиле мексиканской художницы, будут продаваться в магазине при музее вместе с сумками с ее автопортретами и платками с этническими мотивами до конца выставки 19 мая 2019 года. Стоимость модных сувениров варьируется от 1500 до 30 000 рублей.