Тест. Какой вы цветок в этом секретном саду?

Какой вы цветок

в этом секретном саду?

В каждой женщине есть что-то нежное и ранимое, и этого не надо стесняться ― это надо подчеркивать. Например, с помощью одежды и незаметных на первый взгляд деталей. Как насчет цветов? Мы придумали тест, который подскажет, какой цветок отражает ваш характер, настроение и жизненную позицию. Но это еще не все ― в финале вас ждут рекомендации по идеальному весеннему образу.

Составлять этот тест нам помогал петербургский бренд одежды BELKA, который только что выпустил свою весенне-летнюю коллекцию

Secret Garden. А это значит, что эксперимент с новым образом

точно обречен на успех.

Готовы к переменам?