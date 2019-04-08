Петербургский бренд шляп Hatfield открывает корнер в универмаге Au Pont Rouge

Hatfield — единственный бренд в Петербурге, который специализируется на производстве шляп и возрождает «шляпную культуру» в России — открывает корнер в универмаге Au Pont Rouge. Основатели марки Алексей Багнюков и Мария Турова представят в пространстве Russian Wonderland на 4 этаже фирменные котелки, «федоры» и шляпы в калифорнийском стиле.

Корнер откроется большой вечеринкой в Au Pont Rouge 13 апреля. В ее рамках пройдут диджей-сеты и музыкальные выступления, а также показ новой (велюровой!) линейки Hatfield — MAD. Шляпы получат новую символику, яркий подклад, а также кастомизацию акриловыми красками и бижутерией. В дальнейшем в ее рамках бренд будет делать коллаборации с российскими и иностранными художниками и дизайнерами.