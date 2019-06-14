Инструкция: как эффективно разобрать гардероб и перестать покупать ненужные вещи?

Фэшн-блогер и президент модельного агентства Model Fashion Lab Маша Пак выступила в рамках лектория UNIQLO в ТРЦ «Галерея» и рассказала, как перестать совершать импульсивные покупки и понять, какие вещи на самом деле нужны вам в этом сезоне. «Собака.ru» записала самые интересные отрывки выступления.

Маша Пак

Анализ гардероба Основа осознанного гардероба — это мультифункциональная вещь. В ней можно пойти на йогу, потом (накинув жакет) — на работу, после (сменив ботинки на лодочки) — на встречу с друзьями. В осознанном гардеробе нет захламленности: вы четко знаете, к какому случаю или луку подходит та или иная одежда. Добиться этого можно путем разбора всех ваших шкафов и комодов как минимум раз в сезон: выберете день, который вы готовы посвятить только этому делу, достаньте из гардероба всю одежду и разделите ее на три категории.

Первая — это актуальные вещи в отличном состоянии. Вы их недавно купили, мало носили и пока еще не успели разлюбить. Это база вашего гардероба, которую нужно сразу красиво развесить в соответствии с будущими образами. Вторая — это вещи в хорошем состоянии, которые вам не подошли или разонравились. Их можно продать в инстаграме, подарить подругам или передать нуждающимся в рамках инициативы UNIQLO Recycle Box. Одежда найдет нового владельца, а в вашем гардеробе станет намного больше свободного места. Третья категория — это непригодные для использования вещи. Вы их порвали, прожгли, неудачно постирали и уже точно больше никогда не наденете. Не люблю, когда говорят: «Ох! Испортила штаны — пригодятся на даче!» Но неужели вам на даче хочется выглядеть плохо? Вместо испорченных штанов купите красивый бюджетный костюм — и будьте королевой даже во время прополки картошки! А ненужные вещи соберите в пакет и поставьте около урны — возможно, они пригодятся кому-нибудь еще.

Составление шопинг-листа Если после разбора гардероба вы поняли, что любимые джинсы теперь велики, а к черному жакету не хватает бежевой футболки, для следующего похода по магазинам стоит составить шопинг-лист. Он поможет избежать импульсивных покупок и обращать внимание только на те вещи, которые вам действительно нужны. Оверсайзовый тренч и очки с зеркальными линзами, которые вы изначально не внесли в этот список, должны быть проигнорированы. Но если вы не удержались и примерили «внеплановую» вещь, не покупайте ее сразу — отложите на кассе, выпейте кофе, мысленно придумайте несколько образов с этой покупкой и уже затем возвращайтесь в магазин. В процессе интернет-шопинга сдерживать себя намного легче. Я делаю онлайн-подборку, складываю ее в корзину, «сплю» с этой мыслью всю ночь и, как правило, утром убираю 60% одежды. Помните: новая покупка — это как минимум три разных образа с теми вещами, которые у вас уже есть.

Многофункциональные вещи В процессе покупок важно отдавать предпочтение многофункциональным вещам: вместо платья, составленного из сшитых рубашки и юбки, лучше купить рубашку и юбку отдельно. Пусть это будет немного дороже, зато вы всегда сможете поменять в образе верх или низ. Исключение в этом сезоне можно сделать лишь для комбинезонов — это модная и красивая вещь, которая легко обыгрывается при помощи обуви, сумок и аксессуаров.

Помните: новая покупка — это как минимум три разных образа с теми вещами, которые у вас уже есть

Качественные вещи Недавно я купила классную оверсайзовую футболку из очень приятного материала. Но после первой же стирки она разошлась по швам. Теперь я буду тратить больше времени на изучение состава и обдумывания всех последствий покупки. Лучше заплатить больше, но купить вещь из натуральных тканей, которая не мнется, легко стирается и служит не пару месяцев, а несколько лет.

Коллекция AIRism от UNIQLO И качеством, и многофункциональностью обладает одежда от UNIQLO. Например, самую простую белую футболку из коллекции AIRism можно надеть на тренировку, на работу и на вечеринку (и все в один день!) за счет ее минималистичного дизайна, приятной ткани и технологичных особенностей. Материал футболки быстро испаряет влагу (поэтому ее можно не менять после занятия спортом), повторяет форму тела (поэтому не торчит из-под джемпера) и подстраивается под окружающую температуру (поэтому в ней комфортно и на улице, и через несколько минут в метро).

Коллекция AIRism от UNIQLO

Коллекция AIRism от UNIQLO

Коллекция AIRism от UNIQLO

Коллекция AIRism от UNIQLO

Коллекция AIRism от UNIQLO

Кроме футболок, в коллекции AIRism есть кардиганы, свитшоты, юбки, нижнее белье и даже отдельная коллекция, созданная вместе с экс-дизайнером Balenciaga Александром Вэнгом. Все их можно носить в тотал-луке, но если вы не профессиональный спортсмен или не собираетесь заниматься бегом, не стоит каждый день наряжаться в топ, толстовку и леггинсы. Летом добавьте к вещи AIRism клетчатую рубашку, повязанную на пояс, зимой — свитер из мериносовой шерсти и шляпу с утепленной подкладкой, а весной — джинсы и тренч, которые также можно найти в UNIQLO. Вещи японского бренда — это, в первую очередь, база, которую всегда можно интересно стилизовать: крупной жемчужной заколкой, объемным бархатным ободком и высокой белой обувью. Выбирайте аксессуары под себя, ориентируясь на комфорт и собственное представление о прекрасном.

Льняная рубашка UNIQLO

Джинсы UNIQLO

Льняная рубашка UNIQLO

Джинсы UNIQLO

Помимо коллекции AIRism этим летом стоит присмотреться к джинсам от UNIQLO, которые постоянно совершенствуются в Инновационном центре по разработке джинсов в Лос-Анджелесе. Здесь команда UNIQLO добивается идеальной фактуры, высочайшего качества и максимального комфорта при помощи опытных мастеров и современного оборудования. К джинсам можно (нужно!) подобрать рубашки UNIQLO из стопроцентного нормандского льна. Это материал высочайшего качества, при производстве которого команда японского бренда уделяет внимание деталям на всех этапах: от выращивания льна и поддержания оптимальных для него условий до строжайшего контроля качества в процессе изготовления вещей.