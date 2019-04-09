В DayNight приехали объемные кардиганы и яркие поло в ретро-стиле от Doublet

В 2018 году японский бренд Doublet стал обладателем премии «Открытие года» в конкурсе молодых дизайнеров от группы LVMH. Решение принимали Карл Лагерфельд, Мария Грация Кьюри, Клер Уэйт Келлер и Николя Гескье. С того момента создатель марки Масаюки Ино стал одним из самых обсуждаемых дизайнеров на рынке уличной моды.

Весенне-летняя коллекция Doublet вдохновлена эстетикой 1980-х, концепцией деконструктивизма и идеей смешения 2D- и 3D-элементов. В основе дизайна ярких поло и объемных кардиганов с нашивками, как у брендов Lacoste и Penguin – сочетание спортивной и ретро-стилистики. В новую линейку также вошли толстовки Chaos Embroidery, предметы с бахромой и фирменные спортивные костюмы. Новинки можно приобрести в необычных упаковках в виде прессованных вешалок, которые придумал Масаюки Ино. Для придания объема их надо размочить в воде.