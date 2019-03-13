Названы 10 самых экологичных брендов одежды в мире

Проект Common Objective, объединяющий более 10 000 специалистов для обмена знаниями в области экологичной моды, учредил специальную премию CO10 Leadership Award. Ее вручат десяти брендам, которые, по мнению экспертного жюри (представителей Farfetch, Kering и Vivienne Westwood), лучше остальных сочетают стратегии устойчивого и коммерческого развития. В список вошли Stella McCartney, Christopher Raeburn, Bottletop, Osklen, Indigenous, Outland Denim, Mayamiko, Sonica Sarna Design, Ethical Apparel Africa и The Rajlakshmi Cotton Mills, который является пионером органического производства в Индии.