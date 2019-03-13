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Названы 10 самых экологичных брендов одежды в мире

Проект Common Objective, объединяющий более 10 000 специалистов для обмена знаниями в области экологичной моды, учредил специальную премию CO10 Leadership Award. Ее вручат десяти брендам, которые, по мнению экспертного жюри (представителей Farfetch, Kering и Vivienne Westwood), лучше остальных сочетают стратегии устойчивого и коммерческого развития. В список вошли Stella McCartney, Christopher Raeburn, Bottletop, Osklen, Indigenous, Outland Denim, Mayamiko, Sonica Sarna Design, Ethical Apparel Africa и The Rajlakshmi Cotton Mills, который является пионером органического производства в Индии. 

  • Рекламная кампания Stella McCartney

  • Рекламная кампания Outland Denim

  • Рекламная кампания Christopher Raeburn

Напомним, один из лауреатов премии — дизайнер Стелла Маккартни — в конце прошлого года запустила программу по борьбе с негативным влиянием модной индустрии на окружающую среду. Вместе с ней Стелла разработала благотворительную платформу Stella McCartney Cares Green, объединяющую начинающих и опытных пропагандистов устойчивого развития.

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