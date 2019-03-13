Покупка недели: топ Vetements с имитацией татуировок (куполов и матрешек!) за 45 000 рублей

В Петербург продолжают поступать релизы из, пожалуй, самой скандальной коллекции весенне-летнего сезона — с портретами Цоя, российским флагом и нецензурными надписями. Теперь в ДЛТ можно купить и полупрозрачный топ Vetements с имитацией татуировок: куполов, матрешек, русалок и фразы «Вот тебе, на, выкуси!» на рукаве. Отличный вариант для тех, кто, как Демна Гвасалия, обожает Россию и Грузию, но не решается набить на груди символы отчизны.