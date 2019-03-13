Покупка недели: топ Vetements с имитацией татуировок (куполов и матрешек!) за 45 000 рублей
В Петербург продолжают поступать релизы из, пожалуй, самой скандальной коллекции весенне-летнего сезона — с портретами Цоя, российским флагом и нецензурными надписями. Теперь в ДЛТ можно купить и полупрозрачный топ Vetements с имитацией татуировок: куполов, матрешек, русалок и фразы «Вот тебе, на, выкуси!» на рукаве. Отличный вариант для тех, кто, как Демна Гвасалия, обожает Россию и Грузию, но не решается набить на груди символы отчизны.
Купить собрание патриотичных татуировок, которые подходят и женщинам, и мужчинам, можно на 3 этаже ДЛТ за 45 000 рублей. Там же продаются футболки с изображением Цоя, платье «из павлопосадских платков» и худи с QR-кодами, ведущими на материалы о грузинской гражданской войне.
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