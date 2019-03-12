Что покупать в новых коллекциях Alexander McQueen?

В Петербург приехали пре-коллекция и часть подиумной коллекции Alexander McQueen. Первую креативный директор Сара Бертон посвятила двум героям британской истории: палеонтологу Мэри Эннинг, сделавшей ряд открытий в области морской фауны юрского периода (отсюда — платье с принтами-ракушками) и писателю Томасу Харди, написавшему резонансный роман викторианской эпохи «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (отсюда — вещи с объемными плечами и кружевной отделкой). Викторианская тема продолжилась и во второй, весенне-летней коллекции марки: на этот раз рюши и вышивки перебрались на кожаные корсеты, спортивные брюки, киберпанковские ботинки и архитектурные сумки на цепочках.