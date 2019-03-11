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Tezenis выпустили коллекцию в честь 45-летия персонажа Hello Kitty

Итальянский бренд нижнего белья и домашней одежды Tezenis выпустил коллекцию к 45-летию японского персонажа Hello Kitty. Изображение кошки с красным бантом появилось на пижамах, свитшотах, футболках, толстовках и кружевных комплектах, которые уже продаются в онлайн и оффлайн-магазинах марки. 

Напомним, изображение Hello Kitty на одежде и аксессуарах впервые было использовано в 1974 году. Тогда в продажу поступил виниловый кошелек с мордочкой питомца. После коллекции по мотивам японского персонажа выпускали многие мировые бренды, в том числе Converse и UNIQLO. 

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