Mercedes-Benz Fashion Day отменил мероприятие в Петербурге
Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg — ежесезонное однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве — отменил шоу в ЦВЗ «Манеж». Ранее свои коллекции в рамках «модного дня» показывали дизайнеры Янис Чамалиди, Лариса Погорецкая, Игорь Гуляев, Виктория Афанасьева и финалисты конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде».
Представители Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg отказались от комментариев о причине отмены мероприятия.
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Шура Кузнецова на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg
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Мария Дризик на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg
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Лена Шейдлина на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg
О том, где будет проходить презентация финалистов конкурса «Новые имена в моде 2019» в этом сезоне, «Собака.ru» объявит немного позже.
Напомним, что экспертный совет и читатели журнала выбрали десять фаворитов проекта — это Olga Maki, Infundibulum, TRUSTME STUDIO, MATH, ARSHA, IT’S PERSONAL, Ozero Swimwear, Ekaterina Voronina, M_U_R и Private Couturier.
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