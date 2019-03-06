Mercedes-Benz Fashion Day отменил мероприятие в Петербурге

Лена Шейдлина на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg

Мария Дризик на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg

Шура Кузнецова на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg

О том, где будет проходить презентация финалистов конкурса «Новые имена в моде 2019» в этом сезоне, «Собака.ru» объявит немного позже.

Напомним, что экспертный совет и читатели журнала выбрали десять фаворитов проекта — это Olga Maki, Infundibulum, TRUSTME STUDIO, MATH, ARSHA, IT’S PERSONAL, Ozero Swimwear, Ekaterina Voronina, M_U_R и Private Couturier.