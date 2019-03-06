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Mercedes-Benz Fashion Day отменил мероприятие в Петербурге

Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg — ежесезонное однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве — отменил шоу в ЦВЗ «Манеж». Ранее свои коллекции в рамках «модного дня» показывали дизайнеры Янис Чамалиди, Лариса Погорецкая, Игорь Гуляев, Виктория Афанасьева и финалисты конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде».

Представители Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg отказались от комментариев о причине отмены мероприятия. 

  • Шура Кузнецова на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg 

  • Мария Дризик на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg 

  • Лена Шейдлина на показе финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg 

О том, где будет проходить презентация финалистов конкурса «Новые имена в моде 2019» в этом сезоне, «Собака.ru» объявит немного позже.

Напомним, что экспертный совет и читатели журнала выбрали десять фаворитов проекта — это Olga Maki, Infundibulum, TRUSTME STUDIO, MATH, ARSHA, IT’S PERSONAL, Ozero Swimwear, Ekaterina Voronina, M_U_R и Private Couturier.

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