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Новая коллекция Givenchy: сумки-медальоны, цветочные платья и брючные костюмы из 1940-х

Новую коллекцию для Givenchy Клэр Уэйт Келлер назвала «Зима в Эдеме»: это объясняет обилие цветочного принта, нетипичного для осенне-зимнего сезона. Ромашками, розами и георгинами были украшены шелковые платья в пол, комплекты свободного кроя и бадлоны, торчащие из-под трикотажных вещей. Их Клэр «срисовала» с китайских ваз, а также с собственных представлений о райском библейском саде.  

Помимо цветочных и трикотажных нарядов, в коллекцию Givenchy вошли многочисленные брючные костюмы. Часть из них была с нарочито увеличенной линией плеча (в лучших традициях послевоенной эпохи), а другая — с зауженным и приталенным силуэтом (как любили носить в гранжевые 1990-е).  

В конце показа на подиуме появились модели в кутюрных платьях — с блестящим кейпом, открытыми плечами и гипертрофированными рукавами. Они набирают все большую популярность не только у членов королевской семьи, но и у тружениц голливудского кинематографа: от Рейчел Вайс, которая появилась в Givenchy на «Оскаре», до Розамунд Пайк, которая вышла в наряде от Клэр на «Золотом глобусе».  Сезон красных дорожек только начался! 

Фото: vogue.com 

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