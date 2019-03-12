DOKUCHAEVA показали лукбук весенне-летней коллекции — с неоновыми жакетами, сетчатыми шортами и «сигаретными» худи

Финалист конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева выпустила лукбук весенне-летней коллекции. Деконструированные тренчкоты, гипнотические жакеты, неоновые леггинсы, платья «из платьев» и фирменные худи DOKUCHAEVA Lights впервые были представлены на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре прошлого года, а теперь отсняты в антураже спортивного зала. Проверяем практичность и функциональность вещей кувырками, кульбитами и шпагатами!

Вещи бренда DOKUCHAEVA теперь продаются на 4 этаже универмага Au Pont Rouge. На прошлую коллекцию сейчас действуют скидки от 25 до 55%, в то время как весенне-летняя доступна по ценам от 7200 рублей (за сетчатые топы) до 42 000 рублей (за тренчи из эко-кожи).