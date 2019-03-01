Akhmadullina Dreams открывают монобрендовые бутики в Петербурге

Демократичная линейка Алены Ахмадуллиной , запущенная в июне 2017 года , открывает монобрендовые бутики в Петербурге, в ТРЦ «Галерея» и ТЦ «Охта Молл». В них будет продаваться новая весенне-летняя коллекция Akhmadullina Dreams — с плиссированными юбками, джинсовыми кюлотами, непромокаемыми тренчкотами и платьями в ретро-стилистике.

Ключевыми моделями в коллекции стали платья, блузы и футболки с «кошачьими» принтами, которые перекликаются с вышивками основной линейки Alena Akhmadullina. По словам дизайнера, кошки, как и их «дикие братья» — тигры, часто встречаются в древних легендах и детских сказках, а значит, являются идеальными жителями одежды российского бренда. Цены на вещи из лукбука Akhmadullina Dreams можно прямо сейчас посмотреть в интернет-магазине: «когтистые» свишоты стоят 5999 рублей, романтичные платья — 11 999 рублей, а бархатное пальто — 15 999 рублей.