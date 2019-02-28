Бренд из Петербурга IMAKEBAGS выпустил новую коллекцию сумок — со съемными (яркими!) ремешками
Мы влюблены в новый лукбук локальной марки IMAKEBAGS, которую с 2014 года развивает Ксения Лапшова. В нем — все, что нужно для нарядной петербургской весны: полукруглые сумки, ремни которых можно менять в зависимости от настроения, и самая популярная модель бренда — «книжка», в этот раз сделанная из принтованного меха с гладким ворсом и выпущенная в четырех цветах (бордовом, розовом, голубом и бежевым).
В съемке весенне-летней коллекции команда IMAKEBAGS интерпретирует самую модную тенденцию сезона, показывая, как одеться в тотал-луке одного оттенка. Бежевая сумка дополняет архитектурный жакет и кожаные ботфорты, розовая — непромокаемый тренч и контрастные мюли, а синяя — жаккардовую куртку, отделанную овчиной. Купить коллекцию можно на сайте imakebags.ru по ценам от 10 100 до 15 900 рублей, а ремень, который можно носить, к примеру, как пояс, стоит 4050 рублей.
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