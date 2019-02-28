Бренд из Петербурга IMAKEBAGS выпустил новую коллекцию сумок — со съемными (яркими!) ремешками

Мы влюблены в новый лукбук локальной марки IMAKEBAGS, которую с 2014 года развивает Ксения Лапшова. В нем — все, что нужно для нарядной петербургской весны: полукруглые сумки, ремни которых можно менять в зависимости от настроения, и самая популярная модель бренда — «книжка», в этот раз сделанная из принтованного меха с гладким ворсом и выпущенная в четырех цветах (бордовом, розовом, голубом и бежевым).