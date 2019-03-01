55 отличных пальто на весну

Прячем пуховики, эко-шубы и парки до следующих морозов — в город приходит весна! «Собака.ru» нашла пять десятков моделей на смену — неопреновые, жаккардовые и кашемировые пальто!

Off-White, 152 000 рублей (ДЛТ)

I AM studio, 24 000 рублей (I AM studio)

UNIQLO, 4999 рублей (UNIQLO)

Gucci, 229 600 рублей (Babochka)

Jana Segetti, 20 405 рублей (Jana Segetti)

Любая верхняя одежда — серьезная инвестиция в гардероб, поэтому лучшими вариантами для покупки будут модели, которым неподвластны сезонные смены тенденций. Это минималистичное пальто Uniqlo U, сделанное с заботой и технологиями Кристофом Лемером, архитектурное Stella McCartney, дополненное вязаным воротником песочного цвета, мужское от Fendi, украшенное монограммой бренда на изнанке, и «состаренное» от Prada, которое не потеряет своей актуальности никогда.

Louis Vuitton 300 000 рублей (Louis Vuitton)

Essentiel Antwerp, 20 750 рублей (Very concept store)

Alexander McQueen, 287 000 рублей (ДЛТ)

Bat Norton, 10 495 рублей (Bat Norton)

Prada, 200 500 рублей (Prada)

Uniqlo U, 6999 рублей (UNIQLO)

I AM studio, 10 900 рублей (I AM studio)

Christian Dior, цена по запросу (Christian Dior)

Jana Segetti, 25 410 рублей (Jana Segetti)

MSGM, 38 300 рублей (Very concept store)

Для любителей стейтмент-одежды есть пальто с миланского и парижского подиумов: от Gucci, мимикрирующее под летнее платье, от Louis Vuitton, украшенное бутонами как с картин ван Хейсума, от Valentino, дополненное вышивкой на рукавах, и от Off-White, указывающее направление. Что бы вы ни надели вместе с такими моделями (базовый бадлон, юбку на пуговицах и лодочки из инстаграма Old Celine), будете смотреться как герои модной премии!

Calvin Klein 205W39NYC, 227 600 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Dolce & Gabbana, 73 000 рублей («Кенгуру»)

Akhmadullina Dreams, 7499 рублей (Akhmadullina Dreams)

My812, 36 000 рублей (My812)

Lea Vinci 28 000 рублей (Универмаг «Московский»)

Osome2some, 26 320 рублей (Osome2some)

12storeez, 15 790 рублей (12storeez)

Kenzo, 27 960 рублей (Au Pont Rouge)

Valentino, 334 300 рублей (Valentino)

Tom Tailor, 10 999 рублей (Tom Tailor)

Если выбирать пальто по модному оттенку, то мы предлагаем оранжевое от Calvin Klein 205W39NYC, темно-синее от MAX&Co. и с фиолетовой полоской от MSGM. Именно эти цвета пропагандирует институт Pantone, проводящий исследования в области колористики на основе социальных, культурных и модных изменений в обществе. А вот оттенки желтого в Петербурге — маст-хэв без всяких рейтингов: варианты от бельгийской марки Essentiel Antwerp или российской I AM studio заменяют солнце.

The Coat, 60 300 рублей (golden-line.ru)

Befree, 3999 рублей (Befree)

Rina Fashion, 21 200 рублей (Универмаг «Московский»)

Gate31, 11 890 рублей (Gate31)

Marella, 53 700 рублей (Marella)

«Перемена», 13 491 рублей («Перемена»)

Stella McCartney, 128 500 рублей (Babochka)

Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)

Laurel, 57 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

12storeez, 25 790 рублей (12storeez)

Кстати, за демократичными, качественными и красивыми вариантами мы идем как раз к российским маркам: Jana Segetti, My812, osome2some, Bat Norton и 12storeez. Первые будто бы косплеят стиль главной героини сериала «Удивительная Миссис Мейзел», вторые — актрис из фильмов Люка Годара и Клода Лелуша, а третьи — Одри Хепберн и Елизаветы II, облачившихся в серые дафлкоты и пальто пастельных оттенков. В свою очередь, у Bat Norton и 12storeez стоит искать тенденциозные пуховики-халаты: о том, что домашний (банный!) стиль скоро вырвется городские на улицы нам рассказывала историк моды Мэган Виртанен еще в 2017 году.

Dries Van Noten, 82 950 рублей (ДЛТ)

Christian Dior, 255 000 рублей (Christian Dior)

Eleventy, 65 800 рублей (Very concept store)

Laurel, 98 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Lea Vinci 24 200 рублей (Универмаг «Московский»)

Osome2some, 40 000 рублей (Osome2some)

Akhmadullina Dreams, 19 999 рублей (Akhmadullina Dreams)

NNedre, 16 500 рублей (NNedre)

Louis Vuitton 258 000 рублей (Louis Vuitton)

Theory, 41 720 рублей (Au Pont Rouge)

Для мужчин российские дизайнеры пальто делают редко — лучше присмотреться к люксовым (и классным!) релизам Theory, Kenzo и Eleventy. Или закупиться вещами UNIQLO с биркой BLOCKTECH — такие технологичные модели защищают от ветра, дождя и фэшн-фиаско.