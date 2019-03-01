55 отличных пальто на весну
Прячем пуховики, эко-шубы и парки до следующих морозов — в город приходит весна! «Собака.ru» нашла пять десятков моделей на смену — неопреновые, жаккардовые и кашемировые пальто!
Любая верхняя одежда — серьезная инвестиция в гардероб, поэтому лучшими вариантами для покупки будут модели, которым неподвластны сезонные смены тенденций. Это минималистичное пальто Uniqlo U, сделанное с заботой и технологиями Кристофом Лемером, архитектурное Stella McCartney, дополненное вязаным воротником песочного цвета, мужское от Fendi, украшенное монограммой бренда на изнанке, и «состаренное» от Prada, которое не потеряет своей актуальности никогда.
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Louis Vuitton 300 000 рублей (Louis Vuitton)
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Essentiel Antwerp, 20 750 рублей (Very concept store)
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Alexander McQueen, 287 000 рублей (ДЛТ)
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Bat Norton, 10 495 рублей (Bat Norton)
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Prada, 200 500 рублей (Prada)
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Uniqlo U, 6999 рублей (UNIQLO)
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I AM studio, 10 900 рублей (I AM studio)
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Christian Dior, цена по запросу (Christian Dior)
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Jana Segetti, 25 410 рублей (Jana Segetti)
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MSGM, 38 300 рублей (Very concept store)
Для любителей стейтмент-одежды есть пальто с миланского и парижского подиумов: от Gucci, мимикрирующее под летнее платье, от Louis Vuitton, украшенное бутонами как с картин ван Хейсума, от Valentino, дополненное вышивкой на рукавах, и от Off-White, указывающее направление. Что бы вы ни надели вместе с такими моделями (базовый бадлон, юбку на пуговицах и лодочки из инстаграма Old Celine), будете смотреться как герои модной премии!
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Calvin Klein 205W39NYC, 227 600 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Dolce & Gabbana, 73 000 рублей («Кенгуру»)
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Akhmadullina Dreams, 7499 рублей (Akhmadullina Dreams)
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My812, 36 000 рублей (My812)
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Lea Vinci 28 000 рублей (Универмаг «Московский»)
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Osome2some, 26 320 рублей (Osome2some)
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12storeez, 15 790 рублей (12storeez)
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Kenzo, 27 960 рублей (Au Pont Rouge)
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Valentino, 334 300 рублей (Valentino)
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Tom Tailor, 10 999 рублей (Tom Tailor)
Если выбирать пальто по модному оттенку, то мы предлагаем оранжевое от Calvin Klein 205W39NYC, темно-синее от MAX&Co. и с фиолетовой полоской от MSGM. Именно эти цвета пропагандирует институт Pantone, проводящий исследования в области колористики на основе социальных, культурных и модных изменений в обществе. А вот оттенки желтого в Петербурге — маст-хэв без всяких рейтингов: варианты от бельгийской марки Essentiel Antwerp или российской I AM studio заменяют солнце.
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The Coat, 60 300 рублей (golden-line.ru)
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Befree, 3999 рублей (Befree)
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Rina Fashion, 21 200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Gate31, 11 890 рублей (Gate31)
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Marella, 53 700 рублей (Marella)
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«Перемена», 13 491 рублей («Перемена»)
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Stella McCartney, 128 500 рублей (Babochka)
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Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)
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Laurel, 57 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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12storeez, 25 790 рублей (12storeez)
Кстати, за демократичными, качественными и красивыми вариантами мы идем как раз к российским маркам: Jana Segetti, My812, osome2some, Bat Norton и 12storeez. Первые будто бы косплеят стиль главной героини сериала «Удивительная Миссис Мейзел», вторые — актрис из фильмов Люка Годара и Клода Лелуша, а третьи — Одри Хепберн и Елизаветы II, облачившихся в серые дафлкоты и пальто пастельных оттенков. В свою очередь, у Bat Norton и 12storeez стоит искать тенденциозные пуховики-халаты: о том, что домашний (банный!) стиль скоро вырвется городские на улицы нам рассказывала историк моды Мэган Виртанен еще в 2017 году.
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Dries Van Noten, 82 950 рублей (ДЛТ)
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Christian Dior, 255 000 рублей (Christian Dior)
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Eleventy, 65 800 рублей (Very concept store)
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Laurel, 98 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Lea Vinci 24 200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Osome2some, 40 000 рублей (Osome2some)
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Akhmadullina Dreams, 19 999 рублей (Akhmadullina Dreams)
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NNedre, 16 500 рублей (NNedre)
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Louis Vuitton 258 000 рублей (Louis Vuitton)
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Theory, 41 720 рублей (Au Pont Rouge)
Для мужчин российские дизайнеры пальто делают редко — лучше присмотреться к люксовым (и классным!) релизам Theory, Kenzo и Eleventy. Или закупиться вещами UNIQLO с биркой BLOCKTECH — такие технологичные модели защищают от ветра, дождя и фэшн-фиаско.
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MAX&Co., 74 000 рублей (MAX&Co.)
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Saint-Tokyo, 37 920 рублей (Saint-Tokyo)
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Amanda Wakeley, 45 200 рублей (golden-line.ru)
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Helmut Lang, 47 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Burberry, 155 000 рублей (ДЛТ)
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«Уста к Устам», 14 800 рублей («Уста к Устам»)
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Prada, 634 000 рублей (Prada)
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Maison Margiela, 119 840 рублей (Au Pont Rouge)
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Fendi, 288 000 рублей (Fendi)
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Dorothee Schumacher, 63 900 рублей (ДЛТ)
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